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Покрытое льдом Азовское море попало на сказочное видео

Покрытое льдом Азовское море попало на сказочное видео
02:41 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/Facebook

Азовское море, вблизи Бердянска (Запорожская область), покрылось льдом и снежной коркой.

Об этом можно судить по видео, опубликованному на Facebook-странице "Бердянск 24".

"Зима на Бердянской косе. Видео снято 17 декабря в 9:00, на Ближней косе", - говорится в подписи к кадрам.

На видео море снято с высоты птичьего полета с помощью дрона. Поэтому Азовье выглядит масштабнее и напоминает Северный Ледовитый океан. Удивительно, что не смотря на плюсовую температуру за окном, море покрыто льдом.

Этот факт также заметили пользователи, о чем написали в комментариях, не скрывая удивления.

"А когда это такие морозы успели быть, что столько льда?", "Это в каком году такое было? 2 года как зимы не было", - пишут в комментариях.

Азовское море Бердянск

Как сообщал "Телеграф", ранее появились фото и видео Кириловки после сильного шторма.

 

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Все по теме:

Азовское море, Море, Бердянск, Видео.

Автор:

Телеграф
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