Покрытое льдом Азовское море попало на сказочное видео

Азовское море, вблизи Бердянска (Запорожская область), покрылось льдом и снежной коркой.

Об этом можно судить по видео, опубликованному на Facebook-странице "Бердянск 24".

"Зима на Бердянской косе. Видео снято 17 декабря в 9:00, на Ближней косе", - говорится в подписи к кадрам.

На видео море снято с высоты птичьего полета с помощью дрона. Поэтому Азовье выглядит масштабнее и напоминает Северный Ледовитый океан. Удивительно, что не смотря на плюсовую температуру за окном, море покрыто льдом.

Этот факт также заметили пользователи, о чем написали в комментариях, не скрывая удивления.

"А когда это такие морозы успели быть, что столько льда?", "Это в каком году такое было? 2 года как зимы не было", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее появились фото и видео Кириловки после сильного шторма.