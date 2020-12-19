Директор детдома насиловал своих воспитанниц: открылись жуткие подробности

Полицейские в Одесской области разоблачили 59-летнего педофила, который оказался директором детдома.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Мужчина приглашал девочек в свой кабинет посмотреть мультики, поесть сладостей и поиграть и удовлетворял свои сексуальные потребности путем демонстрации детям своего полового органа, прикосновениями ним в их телам и склонением к обратным действиям", - говорится в сообщении.

Указывается также, что мужчина совращал девочек на протяжении более двух лет.

"С целью сокрытия преступления, правонарушитель просил детей никому не рассказывать об их "играх", объясняя, что это их с ним тайна, о которой никто не должен знать", - сообщает полиция.

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в Киевской области банда грабителей более часа пытала двух пенсионеров и их детей ради получения денег.