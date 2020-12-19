11-летний мальчик погиб, катаясь на санках на Харьковщине

В Харьковской области 11-летний мальчик погиб во время катания на санках.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"По предварительным данным, 11-летний мальчик съезжал с горки на санках, упал и ударился головой. Ребенок умер до приезда медиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие случилось в селе Новоселовка Нововодолазского района около 13:30.

Тело мальчика направлено в морг дал установления причины гибели.

Следователи устанавливают причины трагедии. Открыто дело по статье п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство).

Как сообщалось ранее, в Харькове 6-летняя девочка едва не погибла, когда взялась обоими руками за новогоднюю гирлянду. К счастью девочка осталось живой, ее вместе с отцом госпитализировали с электрическими ожогами ладоней.