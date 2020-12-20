"А чего ты добился?": в Киеве следователь Нацполиции устроил пьяное ДТП (фото и видео)

В Подольском районе Киева пьяный водитель снес припаркованный автомобиль и близлежащий забор.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Будто и не Николай и даже не Николаевич, а так нажрался, что на пустой дороге на Косенко, 45, не удержал Toyota и влетел в припаркованный Mercedes, а затем еще и в забор" - говорится в сообщении.

Виновником происшествия стал следователь Соломенского УП ГУНП в г.Киев Карасев Денис Сергеевич.

Отмечается, что мужчина не захотел проходить тест на на состояние опьянения, угрожая при этом свидетелям.

Напомним, что в Святошинском районе Киева на проспекте Леся Курбаса произошло ДТП, которое закончилось стрельбой одного из его участников.