"А чего ты добился?": в Киеве следователь Нацполиции устроил пьяное ДТП (фото и видео)

В Подольском районе Киева пьяный водитель снес припаркованный автомобиль и близлежащий забор.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
"Будто и не Николай и даже не Николаевич, а так нажрался, что на пустой дороге на Косенко, 45, не удержал Toyota и влетел в припаркованный Mercedes, а затем еще и в забор" - говорится в сообщении.
Виновником происшествия стал следователь Соломенского УП ГУНП в г.Киев Карасев Денис Сергеевич.
Отмечается, что мужчина не захотел проходить тест на на состояние опьянения, угрожая при этом свидетелям.
Напомним, что в Святошинском районе Киева на проспекте Леся Курбаса произошло ДТП, которое закончилось стрельбой одного из его участников.