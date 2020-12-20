Скачать
Воскресенье, 20.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Зеленский стал героем дня росСМИ: что президент Украины на самом деле сказал про вакцину Путина
Зеленский стал героем дня росСМИ: что президент Украины на самом деле сказал про вакцину Путина
В двух областях Украины заметно улучшилась ситуация с коронавирусом
В двух областях Украины заметно улучшилась ситуация с коронавирусом
Дарья Трегубова прокомментировала съемки в клипе российской группы "Ленинград"
Дарья Трегубова прокомментировала съемки в клипе российской группы "Ленинград"
Непобедимый боксер нокаутировал соперника градом ударов в первом раунде (видео)
Непобедимый боксер нокаутировал соперника градом ударов в первом раунде (видео)

Пасмурно, но по-весеннему: синоптики обрисовали погоду в Киеве и Украине на начало недели

Пасмурно, но по-весеннему: синоптики обрисовали погоду в Киеве и Украине на начало недели
Обновлено 14:10 Сегодня Телеграф

В понедельник, 21 декабря, в Украине ожидается пасмурная,но сухая погода, без дождей и снега.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, на большей части территории Украины, в том числе и в Днепре, ожидается температура в пределах -1…+1, причем без осадков.

Во Львове днем будет чуть теплее - +2…+4 днем, но те же -1…+1 ночью.

В Харькове, как и в большинстве городов северной части Украины, напротив, столбики термометра опустятся днем до -2…-4. Аналогичная температура будет и ночью.

Что касается Киева, то здесь также термометры покажут "плюсовую" температуру – 0…+2 ночью и 0…+2 днем.

Кроме того, синоптики предупреждают, что в понедельник, 21 декабря, в столице ожидается густой туман. Видимость - 200-500 м.

Также специалисты дали ряд рекомендаций, как водителям вести себя в туманную погоду. А именно:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, ждать ли снег на Новый год, и какой будет погода на Рождество.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Харьков, Погода, Львов, Днепр, Синоптики, Прогнозы.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уехали в гости с детьми и пропали без следа: Новосибирск переполошило загадочное исчезновение семьи
02 Расстановка сил в Карабахе серьезно поменялась: в сети сравнили карты
03 Учитель за волосы выволок школьницу из класса: видео инцидента в украинской школе попало в сеть
04 Зеленский стал героем дня росСМИ: что президент Украины на самом деле сказал про вакцину Путина
05 "Щедрик" в исполнении оркестра ВВС США покорил сеть: видео стремительно набирает просмотры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Машина в хлам, жена погибла: пьяный мужчина устроил жуткую аварию в Харькове (фото и видео)
Машина в хлам, жена погибла: пьяный мужчина устроил жуткую аварию в Харькове (фото и видео)
В Европе обнаружили еще более заразную форму коронавируса
В Европе обнаружили еще более заразную форму коронавируса
Искусство эпитета: в сети нашли казус с переводом интервью Зеленского для NYTimes
Искусство эпитета: в сети нашли казус с переводом интервью Зеленского для NYTimes
&quot;Люди и так наказаны&quot;: концерт скандальных рэперов в Москве насмешил сеть (видео)
"Люди и так наказаны": концерт скандальных рэперов в Москве насмешил сеть (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь