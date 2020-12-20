Пасмурно, но по-весеннему: синоптики обрисовали погоду в Киеве и Украине на начало недели

В понедельник, 21 декабря, в Украине ожидается пасмурная,но сухая погода, без дождей и снега.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, на большей части территории Украины, в том числе и в Днепре, ожидается температура в пределах -1…+1, причем без осадков.

Во Львове днем будет чуть теплее - +2…+4 днем, но те же -1…+1 ночью.

В Харькове, как и в большинстве городов северной части Украины, напротив, столбики термометра опустятся днем до -2…-4. Аналогичная температура будет и ночью.

Что касается Киева, то здесь также термометры покажут "плюсовую" температуру – 0…+2 ночью и 0…+2 днем.

Кроме того, синоптики предупреждают, что в понедельник, 21 декабря, в столице ожидается густой туман. Видимость - 200-500 м.

Также специалисты дали ряд рекомендаций, как водителям вести себя в туманную погоду. А именно:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

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