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В России заявили о строительстве радиолокационной станции в оккупированном Крыму

В России заявили о строительстве радиолокационной станции в оккупированном Крыму
Обновлено 14:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Россия готовится к размещению а оккупированном Севастополе радиолокационной станции (РЛС) "Яхрома".

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России при участии Владимира Путина. 

Шойгу заявил, что помимо работ по строительству РЛС "Яхрома" в Севастополе, планируется также развернуть отдельные узлы загоризонтного наблюдения за воздушными целями в Калининграде и Зее (Амурская область). 

Также в планах на следующий год числится создание зенитно-ракетной бригады в Южном военном округе, а также усилить ВМФ и ВКС сотней новых или модернизированных летательных аппаратов. 

Как сообщалось ранее, в России похвастались разработкой новейшего комплекса РЛС "Стратегия", предназначенного для мониторинга ситуации в Черном море и регионе. 

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Все по теме:

Россия, Крым, Севастополь, Сергей Шойгу.

Автор:

Телеграф
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