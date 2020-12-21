В Киеве пациент жестоко избил врачей "скорой", приехавших к нему на вызов: подробности

Вечером в воскресенье, 20 декабря, произошло нападение на врачей бригады скорой помощи, которые приехали на вызов.

Об этом сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева в Facebook.

"Пострадали две женщины-медика - фельдшер 24-х и медицинская сестра 63-х лет. Пациент с подозрением на алкогольное опьянение в состоянии агрессии побил их - силой вытолкал фельдшера из машины, толкнул медсестру", - говорится в сообщении.

В результате первая из женщин получила закрытый перелом левой голени со смещением, вторая - закрытую травму левого коленного сустава. Обеих госпитализировали в травматологическое отделение.

И, несмотря на то, что пострадавшие написали заявление в полицию, в Центре сомневаются, что нападавший получит по заслугам.

"Что будет дальше? Это риторический вопрос, потому что еще ни разу нападавшие не понесли ответственности за свои агрессивные действия по отношению к медикам во время выполнения ими служебных обязанностей", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве трое мужчин подошли к врачу и под угрозой ножа отобрали у него медицинское оборудование стоимостью 290 тысяч гривен.