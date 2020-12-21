Скачать
Понедельник, 21.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Могли и БТРы пригнать": в Минске сорвали акцию пенсионеров, требовавших трибунала для Лукашенко (видео)
"Могли и БТРы пригнать": в Минске сорвали акцию пенсионеров, требовавших трибунала для Лукашенко (видео)
Трусы Навального стали мемом года: пикантная деталь отравления вызвала шквал шуток
Трусы Навального стали мемом года: пикантная деталь отравления вызвала шквал шуток
Офицер ФСБ признался в отравлении Навального: ранее его рассекретили журналисты
Офицер ФСБ признался в отравлении Навального: ранее его рассекретили журналисты
Новая форма коронавируса добралась до украинских заробитчан
Новая форма коронавируса добралась до украинских заробитчан

Пассажирка-подросток вылетела из авто: под Львовом пьяная компания упала в реку с моста (фото)

Пассажирка-подросток вылетела из авто: под Львовом пьяная компания упала в реку с моста (фото)
Обновлено 19:01 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Около полуночи 21 декабря полицейские во время патрулирования села Вязовая (Львовская область), заметили автомобиль "Volkswagen Caddy", который двигался по дороге на большой скорости при этом заметно "петляя", а после и вовсе слетел с моста в реку. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области. 

Одну из пассажирок выбросило из автомобилей во время падения, а водитель и еще один пассажир оказались заблокированы внутри.

Благодаря действиям правоохранителей, их обоих удалось вытащить из тонущего авто.  

Водителем оказался 19-летний местный житель. Его и выпавшую 16-летнюю пассажирку госпитализировали с телесными повреждениями. Другой пассажир, 28-летний местный житель, от помощи врачей отказался.  

Водитель на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения и был привлечен к административной ответственности.

Село Вязова находится в 35 километрах от Львова, возле него протекает река Свинья, вероятно, происшествие произошло там. 

Как сообщалось ранее, в Киеве полиция помогла таксисту спасти жизнь мальчику, но и тут нашлись недовольные.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львовская область, ДТП, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ноль на Новый год и морозы в январе: синоптик рассказал, какой будет погода этой зимой
02 В деле с загадочным исчезновением семьи в Новосибирске всплыл криминал
03 Супруга принца Чарльза снялась в фотосессии для британского журнала (фото)
04 Молодая жена Петросяна забеременела во второй раз: росСМИ раструбили о сенсации
05 Мутированный коронавирус нашли уже на трех континентах: что о нем известно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Все завертелось, многие хотят поживиться: &quot;пропавший&quot; с семьей бизнесмен записал странное видео
Все завертелось, многие хотят поживиться: "пропавший" с семьей бизнесмен записал странное видео
Украина может получить вакцину от COVID-19 при помощи Польши: детали переговоров
Украина может получить вакцину от COVID-19 при помощи Польши: детали переговоров
Решает один человек: в России рассказали, кто дал команду отравить Навального
Решает один человек: в России рассказали, кто дал команду отравить Навального
Как изменится курс гривны в 2021 году: эксперт озвучил прогноз
Как изменится курс гривны в 2021 году: эксперт озвучил прогноз
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь