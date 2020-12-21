Пассажирка-подросток вылетела из авто: под Львовом пьяная компания упала в реку с моста (фото)

Около полуночи 21 декабря полицейские во время патрулирования села Вязовая (Львовская область), заметили автомобиль "Volkswagen Caddy", который двигался по дороге на большой скорости при этом заметно "петляя", а после и вовсе слетел с моста в реку.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Одну из пассажирок выбросило из автомобилей во время падения, а водитель и еще один пассажир оказались заблокированы внутри.

Благодаря действиям правоохранителей, их обоих удалось вытащить из тонущего авто.

Водителем оказался 19-летний местный житель. Его и выпавшую 16-летнюю пассажирку госпитализировали с телесными повреждениями. Другой пассажир, 28-летний местный житель, от помощи врачей отказался.

Водитель на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения и был привлечен к административной ответственности.

Село Вязова находится в 35 километрах от Львова, возле него протекает река Свинья, вероятно, происшествие произошло там.

Как сообщалось ранее, в Киеве полиция помогла таксисту спасти жизнь мальчику, но и тут нашлись недовольные.