Обгоревшее тело нашли на берегу реки: в Виннице загадочно погиб мужчина (фото и видео)

В понедельник, 21 декабря, на берегу реки Южный Буг в Виннице обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Об этом рассказали в пресс-службе местной Наполиции.

"На месте происшествия следственно-оперативной группой полиции проведены первоочередные следственные действия с привлечением криминалистов и кинолога со служебной собакой" - рассказал заместитель начальника следственного управления ГУНП в Винницкой области Александр Солдатов.

Погибшим оказался 47-летний житель города.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили чеку и осколки от гранаты. Установлено, что мужчина погиб от взрыва гранаты, которая находилась в его руке.

Основными версиями следствия является самоубийство, несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами либо умышленное убийство.

Следственным управлением полиции начато досудебное расследование по ч.1 ст. 115 УК Украины.