"Путинский прорыв": сеть развеселил утопающий в отходах поселок в России

В одном из поселков Нижегородской области России ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с невозможностью вывоза жидких бытовых отходов.

Режим ЧС в Бутурлино по планам он будет длиться аж до января следующего года.

Местные очистительные сооружения, принадлежащие "Бутурлинскому водоканалу", не работают, а вывозить жидкие отходы на соседние территории в руководстве водоканала посчитали экономически невыгодным.

В сети начали шутить по этому поводу.

"Велика Россия, а с*ать негде", "Страна утопает в говне", "Мы по уши в дерьме", "Провокация западных спецслужб", "Шок! Сенсация! Жителям Бутурлинского района власти запретили с*ать!", "Нанотехнологии и оптимизация в действии", "Вот и маски пригодились, - пишут пользователи сети.