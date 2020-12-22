На Львовщине неизвестные вандалы повредили важный исторический памятник археологии (фото)

В селе Звенигород Пустомитовского района Львовской области неизвестные нанесли повреждения памятникам княжеской поры конца XI-начала ХIII веков. Эти архитектурные объекты относятся к категории имеющих национальное значение.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

О происшествии стало известно 21 декабря около 12.00 после обращения в полицию 62-летней жительницы Львова, которая работает в Институте украиноведения имени И. Крипьякевича НАН Украины.

Следственно-оперативная группа обнаружила, что на территории урочища «Замок» неизвестные злоумышленники повредили памятники археологии национального значения «Городище летописного города Звенигород». Полицейские зафиксировали многочисленные разрушения в профилях на разной высоте, выкопанные ямы и искореженные деревянные конструкции XI-XIII веков.

Вандалам грозит наказание в виде штрафа до 85 тысяч гривен или трех лет лишения свободы.

«Звенигород» – это старославянское городище-святилище, корни которого уходят в X-XIV века. Расположенные здесь памятники относятся ко временам Трипольской и Высоцкой культуры.

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