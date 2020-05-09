В Тернополе поймали вандала, разрисовавшего церковь и мемориал

Новости Украины:26-летний житель Тернополя ночью разрисовал краской церковь и мемориал Второй мировой войны.

Правоохранители Тернополя задержали местного жителя, который ночью расписал красной краской мемориал воинам Второй мировой войны в парке Славы и фасад храма.

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

"Тернопольские полицейские составили админпротоколы на местного жителя, который сделал надписи на фасаде церкви и памятном монументе. Нарушителя полицейские установили сразу после совершения им хулиганских действий. В отношении него правоохранители составили протоколы сразу по трем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель начальника ГУ НП в Тернопольской области Михаил Белецкий, 9 мая около 3-х часов ночи во время патрулирования в Тернополе в Старом парке сотрудники полиции заметили компанию из пяти молодых мужчин. Правоохранители установили их личности - все жители Тернополя, в возрасте от 20 до 26 лет.

Полицейские пригласили молодых людей в Тернопольское городское отделение полиции. У одного из ребят обнаружили пятилитровое ведро, частично наполненное красной краской.

Парень признался, что разрисовал фасад мемориального комплекса "Вечный огонь" в Старом парке, а также исписал ворота и фасад храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как утверждает задержанный, хулиганские действия он совершал один.

Нарушителем оказался 26-летний житель Тернополя. Он нигде не работает и не учится.

В отношении него полицейские составили протоколы по трем статьям КоАП: ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 152 (нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов) и ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей).

Также решается вопрос о составлении админпротоколов по статье 44-3 КУоАП в отношении других участников компании, которую обнаружили полицейские в Старом парке, добавили в полиции.