Маленький одессит в реанимации после падения с пятого этажа: выяснилось, где были родители

В Одессе произошла трагедия - ребенок выпал из окна пятого этажа одной из многоэтажек.

Об этом сообщает Telegram-канал "Х**вая Одесса".

"На улице Красной 9-летний мальчик выпал из окна пятого этажа на карниз первого", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, в момент падения ребенка, его мать была в состоянии алкогольного опьянения.

Сама мать говорит, что дома никого не было - она весь день была в поисках работы, а муж находится на заработках за границей.

Мальчика доставили в реанимацию с внутренним кровотечением.

По данному факту следователи начали производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Эта статья предусматривает ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.