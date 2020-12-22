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Маленький одессит в реанимации после падения с пятого этажа: выяснилось, где были родители

Маленький одессит в реанимации после падения с пятого этажа: выяснилось, где были родители
Обновлено 13:21 Сегодня Телеграф

В Одессе произошла трагедия - ребенок выпал из окна пятого этажа одной из многоэтажек.

Об этом сообщает Telegram-канал "Х**вая Одесса".

"На улице Красной 9-летний мальчик выпал из окна пятого этажа на карниз первого", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, в момент падения ребенка, его мать была в состоянии алкогольного опьянения.

Сама мать говорит, что дома никого не было - она весь день была в поисках работы, а муж находится на заработках за границей.

Мальчика доставили в реанимацию с внутренним кровотечением.

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По данному факту следователи начали производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Эта статья предусматривает ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

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Одесса, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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