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Тело нашел сосед: в Одессе мужчина снял комнату и жестоко убил хозяина квартиры (фото и видео)

Тело нашел сосед: в Одессе мужчина снял комнату и жестоко убил хозяина квартиры (фото и видео)
02:41 Сегодня Телеграф

В Одессе ссора арендодателя со съемщиком закончилась печально - один умер в результате конфликта, второй же был задержан и вероятно сядет в тюрьму.

Детали инцидента открыли в местном управлении полиции 21 декабря.

Отмечается, что 40-летний мужчина временно снял комнату в квартире с 42-летнем владельцем.

По каким-то причинам между ними возник конфликт, съемщик избил хозяина так сильно, что в результате побоев он умер от шока. Тело покойного нашел его сосед.

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Виновник инцидента никак не объясняет произошедшее. Сейчас он в СИЗО ждет избрания меры пресечения.

Правоохранители ведут дело по статье об умышленном убийстве, мера пресечения по которой предусматривает наказание в виде 7-15 лет лишения свободы.

Смотрите фото и видео с места событий, как задерживали арендатора:

Тело нашел сосед: в Одессе мужчина снял комнату и жестоко убил хозяина квартиры (фото и видео)

Тело нашел сосед: в Одессе мужчина снял комнату и жестоко убил хозяина квартиры (фото и видео)

Тело нашел сосед: в Одессе мужчина снял комнату и жестоко убил хозяина квартиры (фото и видео)

Напомним, раннее сразу три жутких инцидента со смертями произошли в один день в Днепропетровской области.

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Все по теме:

Одесса, Убийство, Аренда жилья, Задержание, Аренда, драки.

Автор:

Телеграф
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