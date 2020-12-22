Мужчина в костюме Супермена убил трех человек на Донбассе: подробности и фото

В субботу, 19 декабря в Славянске возле гаражей по улице Бульварной обнаружили тело мужчины. На место тут же выехали правоохранители, которые по внешним признакам определили, что 56-летнего мужчину задушили. Когда полицейские выяснили личность мужчины и пришли в квартиру, где он жил, то внутри нашли тела еще двух женщин – 54 лет и 79 лет, которых зарезали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Три дня понадобилось сотрудникам полиции и прокуратуры, чтобы установить виновника кровавой расправы. Оказалось, что к преступлению причастен неоднократно судимый местный житель.

Сначала он убил своего знакомого, а затем - сожительницу мужчины и 79-летнюю мать.

Как выяснили полицейские, убитый пригласил к себе в гости 26-летнего знакомого. По дороге в магазин между ними произошла ссора, во время которой гость задушил мужчину веревкой и спрятал его тело возле гаражей.

Чтобы убрать свидетелей, злоумышленник вернулся в квартиру и убил родных погибшего - 54-летнюю сожительницу и мать, перерезав им горло.

Кроме того, по данным директора Департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, на момент задержания, преступник был одет в костюм супермена.

Цього молодика у костюмі супермена затримано @gumvd_don за підозрою у скоєнні потрійного вбивства три дні тому у Слов’янську: 56-річного чоловіка і двох жінок - 1966 і 1940 років народження. Тіло чоловіка зайшли задушеним за гаражами, жінок із ножовими пораненнями у квартирі. pic.twitter.com/DppnphdKZT — Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) December 22, 2020

На данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Как сообщал "Телеграф", 21 декабря в Киеве на улице на Радужной 39 произошло ЧП: психически больной мужчина зарезал собственную мать и 10 дней хранил тело в диване на котором сам же и спал.