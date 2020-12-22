Мужчина в костюме Супермена убил трех человек на Донбассе: подробности и фото

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Обновлено 17:42 Сегодня Телеграф фото: Артем Шевченко/Twitter

В субботу, 19 декабря в Славянске возле гаражей по улице Бульварной обнаружили тело мужчины. На место тут же выехали правоохранители, которые по внешним признакам определили, что 56-летнего мужчину задушили. Когда полицейские выяснили личность мужчины и пришли в квартиру, где он жил, то внутри нашли тела еще двух женщин – 54 лет и 79 лет, которых зарезали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Три дня понадобилось сотрудникам полиции и прокуратуры, чтобы установить виновника кровавой расправы. Оказалось, что к преступлению причастен неоднократно судимый местный житель.

Убийство в Славянске

Сначала он убил своего знакомого, а затем - сожительницу мужчины и 79-летнюю мать.

Убийство в Славянске

Как выяснили полицейские, убитый пригласил к себе в гости 26-летнего знакомого. По дороге в магазин между ними произошла ссора, во время которой гость задушил мужчину веревкой и спрятал его тело возле гаражей.

Убийство в Славянске

Чтобы убрать свидетелей, злоумышленник вернулся в квартиру и убил родных погибшего - 54-летнюю сожительницу и мать, перерезав им горло.

Убийство в Славянске

Кроме того, по данным директора Департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, на момент задержания, преступник был одет в костюм супермена.

На данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Как сообщал "Телеграф", 21 декабря в Киеве на улице на Радужной 39 произошло ЧП: психически больной мужчина зарезал собственную мать и 10 дней хранил тело в диване на котором сам же и спал.

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Все по теме:

Донецкая область, Донбасс, Фото, Убийства, Славянск, Рецидивисты.

Автор:

Телеграф
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