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Прапорщик в Житомирской области заставил срочников есть тротил: подробности дикой истории

Прапорщик в Житомирской области заставил срочников есть тротил: подробности дикой истории
Обновлено 18:31 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Прапорщик 95-й десантно-штурмовой бригады заставил солдата-срочника попробовать на вкус тротиловую шашку.

Об этом говорится в решении Житомирского районного суда 

В документе говорится, что в марте 2020 года, в воинской части возле села Перлявка Житомирской области, прапорщик во время занятия по инженерной подготовке, рассказал группе военных-срочников о наличии в части "традиции", согласно которой новобранцы должны попробовать взрывчатое вещество на вкус. 

После этого он раздал шашки солдатам, среди которых был и пострадавший старший сапер инженерно-саперного взвода. 

Исполняя приказ, военнослужащий откусил кусок и проглотил его, после чего получил острое отравление тринитротолуолом. 

Прапорщик свою вину признал. С учетом всех смягчающих обстоятельств, суд оштрафовал его на 8,5 тысяч гривен, а также обязал оплатить лечение срочника, стоимостью почти 26 тысяч гривен.

Как сообщалось ранее, мэр Броваров заявил о том, что неизвестные проникли в его дом и избили его на глазах у семьи. 

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Все по теме:

Житомирская область, ВСУ, Тротил.

Автор:

Телеграф
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