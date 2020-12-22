Пытался сбежать с заблокированным колесом: приключения пьяного скутериста в Киеве попало на видео

В Киеве пьяный в стельку водитель скутера на скорости въехал в металлическое ограждение, а затем несколько раз пытался скрыться с места происшествия. Однако ему это не удалось, так как вследствие первого удара переднее колесо оказалось заблокированным.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в ФБ.

"Сегодня, около 6 часов утра, на Севастопольской площади, экипаж патрульной полиции заметил мужчину, который пытался сесть на поврежденный мотороллер Yamaha. Эта "картина" изрядно удивила и заинтересовала полицейских", - сказано в сообщении.

Отмечается, что скутерист находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить, что происходит.

В Телеграм-канале Київ Оперативний тем временем показали кадры с другого ракурса.

"Продолжение невероятных приключений скутериста, который с заблокированным передним колесом пытался убежать", - говорится в сообщении.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщалось ранее, во Львовской области пьяная компания на легковушке слетела с моста в реку.