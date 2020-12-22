Умирающим подбросили к стенам больницы: украинец стал донором для четырех человек

В Ровно 15 декабря под зданием местной больницы был найден жестоко избитый мужчина. Нанесенные травмы оказались несовместимыми с жизнью, а потому семья дала добро на трансплантацию его органов.

Историю 39-летнего Назара Тополюка рассказал "Обозреватель".

Отмечается, что в ночь на 18 декабря сразу четверо пациентов получили сердце, печень и легкие мужчины. Событие стало историческим не только для города, но и для всей Украины.

"Для нас это было сложным решением. Мы с мамой думали, советовались со священником. Он нам сказал, что все грехи Назара отпущены и он попадет в рай. Врачи нам объяснили, что у брата нет никаких шансов выжить, у него разбита голова. Тогда мы решили, что пусть он спасет жизни других людей, пусть они живут", - рассказала сестра погибшего Вита.

Она отметила, что ее брат был добрым и открытым человеком и согласился бы с их решением.

Сестра погибшего также вспомнила, что врачи не давали никаких шансов на выживание, хоть он и был подключен к аппарату искусственного дыхания, но врачи констатировали смерть мозга.

Никаких денег семья не получала, единственное, что больница помогла организовать похороны.

Напомним, суд оставил под арестом до 19 февраля Виталия Рудзько, который избил и пытался изнасиловать журналистку Анастасию Луговую в поезде "Киев-Мариуполь".