Появилось фото самого талантливого четырехлапого правоохранителя Львовщины

На Львовщине полицейские показали самого талантливого четвероногого правоохранителя.

Об этом сообщили в отделении Нацполиции Львовской области.

По заявленной информации, в кинологическом центре полиции Львовщины лабрадор Чинзано работает уже четыре года, попав туда маленьким щенком.

"С самого детства ее готовили к поиску оружия и взрывоопасных предметов. И, благодаря ежедневным тренировкам, собака не подвела, а наоборот, проявила себя очень активной, смелой и выносливой", - сообщили в отделении полиции.

Только от начала 2020-го с помощью Чинзано сотрудники полиции Львовщины обнаружили почти 100 единиц патронов и боеприпасов.

Стоит отметить, что в кинологическом центре полиции Львовщины работает более 20 собак. В основном это - лабрадоры и немецкие овчарки, в "компетенции" которых входит поиск без вести пропавших людей, а также оружия и взрывоопасных предметов. С их помощью с начала года полицейскими было раскрыто более 350 преступлений.

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