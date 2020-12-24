Жлобы! Алексей Мочанов наехал на таксистов

В условиях непогоды столичные таксисты ставят двойной тариф для пассажиров.

Об этом рассказал известный украинский автогонщик и журналист Алексей Мочанов у себя в Facebook.

"В очередной раз таксомоторные зажовки пользуются погодными условиями чтобы нажиться на непогоде и обстоятельствах", - пишет он.

Мочанову должны были доставить заказ из Борщаговки на Соломенский район за 102 гривны, а таксист взял с него 212 грн.

"Ваши поступки кричат громче ваших слов", - пишет он.

У журналиста возник вопрос, "почему водители скорой помощи и пожарных машин не получают двойную оплату во время непогоды?".

Ответ нашелся быстро - "жлобство".

"Обмельчали нынче извозчики. И оправдания их с обяснениями выглядят и звучат смешно. Грустно и смешно", - считает он.