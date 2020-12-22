"Если месячные, надо сидеть дома": кашляющий таксист поскандалил с женщиной из-за маски в Харькове (видео)

В Харькове девушка пожаловалась на таксиста, который отказался надеть защитную маску и оскорбил ее.

Об этом сообщает Telegram-канал Труха.

Пассажирка попросила кашляющего водителя надеть медицинскую маску, потому что он может заразить ее коронавирусом, на что получила резкий и грубый ответ.

"Если месячные, надо сидеть дома, а не морочить людям головы", "Проблемы с головой", "Сидите молча", - отвечал девушке таксист.

По итогу, таксист высадил харьковчанку на полпути, денег ей так и не вернули.

В комментариях разделились мнения, кто прав, кто виноват.

Одни говорили о том, что девушка мешала водителю выполнять свою работу, отвлекая его от дороги и в целом вела себя не очень адекватно.

"Вызови машину с изолирующей перегородкой дороже но спокойней, а то вызовут с бомж пакета и права качают как будто это их машина а ты у их водитель личный за 50 грн", - написал один из пользователей.

Другие начали защищать пассажирку: "В чем сложность надеть маску?", "Водила типичный, стандартный, у***н", "Повторяю: сел молча и едешь молча. Заказывайте нормальное такси".

Напомним, что в Одессе водитель маршрутки побил пассажира за то, что тот расплатился мелочью.