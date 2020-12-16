Нелепая драка в одесской маршрутке попала в мем

В Одессе водитель маршрутки побил пассажира за то, что тот расплатился мелочью.

Соответствующая жалоба появилась на сайте городского совета.

"Водитель выбежал и напал со спины за расчет проезда копейками. Рассечение переносицы, порвана одежда", - говорится в обращении.

Отмечается, что происшествие произошло в маршруте №214, 15 декабря в 7:30

В сети ситуацию высмеяли забавным мемом.

Как сообщалось ранее, в последнее время драки в маршрутках не являются редкостью, однако обычно достается людям, которые игнорируют карантинные мероприятия и не носят средства индивидуальной защиты.

Так 13 декабря массовая драка в маршрутке произошла в Белой Церкви.

А до этого водитель одного из киевских троллейбусов избил пассажира из-за того, что тот не надел маску.