Известный волонтер повеселил разговором с антимасочницей в поезде

Волонтер Тим Златкин проучил пассажирку поезда, которая неправильно надев на лицо защитную маску, чувствовала себя вполне комфортно.
Об этом случае он написал на своей странице в Facebook.
Так, попросив женщину надвинуть маску плотнее на лицо и получив отказ, волонтер начал кашлять. На просьбу нарушительницы прекратить, спросил какой у нее парфюм, объяснив, что когда к нему вернется обоняние, он бы хотел знать, "чем от нее фонило".
С возгласом: "Хамло!", женщина пересела на другое место, добавив, что годится Златкину в матери.
"Вряд ли, мой отец имел хороший вкус", - отпарировал на замечание женщины с маской на носу он.
Как признался волонтер, над этой сценой смеялось полвагона.
Как сообщал "Телеграф", ранее в одном из киевских автобусов вспыхнул скандал из-за отсутствия маски у пассажирки.