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Известный волонтер повеселил разговором с антимасочницей в поезде

Известный волонтер повеселил разговором с антимасочницей в поезде
04:18 Сегодня Телеграф фото: Тим Златкин/Facebook

Волонтер Тим Златкин проучил пассажирку поезда, которая неправильно надев на лицо защитную маску, чувствовала себя вполне комфортно.

Об этом случае  он написал на своей странице в Facebook.

Так, попросив женщину надвинуть маску плотнее на лицо и получив отказ, волонтер начал кашлять. На просьбу нарушительницы прекратить, спросил какой у нее парфюм, объяснив, что когда к нему вернется обоняние, он бы хотел знать, "чем от нее фонило".

С возгласом: "Хамло!", женщина пересела на другое место, добавив, что годится Златкину в матери.

"Вряд ли, мой отец имел хороший вкус", - отпарировал на замечание женщины с маской на носу он.

 Как признался волонтер, над этой сценой смеялось полвагона. 

Как сообщал "Телеграф", ранее в одном из киевских автобусов вспыхнул скандал из-за отсутствия маски у пассажирки.

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Масочный режим, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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