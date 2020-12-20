Известный волонтер повеселил разговором с антимасочницей в поезде

Волонтер Тим Златкин проучил пассажирку поезда, которая неправильно надев на лицо защитную маску, чувствовала себя вполне комфортно.

Об этом случае он написал на своей странице в Facebook.

Так, попросив женщину надвинуть маску плотнее на лицо и получив отказ, волонтер начал кашлять. На просьбу нарушительницы прекратить, спросил какой у нее парфюм, объяснив, что когда к нему вернется обоняние, он бы хотел знать, "чем от нее фонило".

С возгласом: "Хамло!", женщина пересела на другое место, добавив, что годится Златкину в матери.

"Вряд ли, мой отец имел хороший вкус", - отпарировал на замечание женщины с маской на носу он.

Как признался волонтер, над этой сценой смеялось полвагона.

Как сообщал "Телеграф", ранее в одном из киевских автобусов вспыхнул скандал из-за отсутствия маски у пассажирки.