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«Тысячи знакомых и ни один не заболел»: ковид-диссидентка устроила скандал в киевском автобусе (видео)

«Тысячи знакомых и ни один не заболел»: ковид-диссидентка устроила скандал в киевском автобусе (видео)
14:00 Сегодня Телеграф

В одном из киевских автобусов вспыхнул скандал из-за отсутствия маски у пассажирки.

Конфликт произошел сегодня, 7 ноября, в Киеве. Видео опубликовано на канале "Киев Оперативный".

Женщину без маски засняли другие пассажиры, которые стали вынужденными свидетелями скандала.

Разговор происходил между пассажиркой без маски, кондуктором автобуса и другими пассажирами.

На видео слышно, как женщине сделали замечание. В ответ она ссылаясь на свое служебное положение заявила, что имеет полное право не надевать маску. Водитель автобуса остановил транспорт и отказался ехать дальше, люди не смогли продолжить поездку и покинули автобус.

Женщина возмущенно рассказала, что у неё якобы тысячи друзей и знакомых и среди них ни один человек не болел коронавирусом.

Кондуктор несколько раз настаивала чтобы та одела маску, но в ответ прозвучало: "вы не имеете права требовать этого".

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Напомним, Украина сегодня 7 ноября преодолела отметку в 10 тысяч случаев коронавируса за сутки.

Напомним, в Верховной Раде поддержали законопроект, который предусматривает штрафы для бизнеса за отсутствие масок и респираторов на гражданах. Штраф будет составлять 3400-5100 гривен. Также депутаты проголосовали за введение штрафов для граждан, которые не носят маски в общественных местах.

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Все по теме:

Киев, Скандал, Автобус, Маска, Коронавирус, Covid-19, Ковид-диссидентка.

Автор:

Телеграф
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