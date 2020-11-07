Украина преодолела отметку в 10 тысяч случаев коронавируса за сутки

В Украине продолжает распространяться коронавирусное заболевание. Всего в стране уже 450 934 случаев COVID-19. За сутки в стране обнаружили свыше 10 тысяч новых случаев, что является новым антирекордом.

Об этом сообщает в Telegram-канале Минздрава Коронавирус_инфо.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 316, медработников - 519)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки:

госпитализированы - 1470 человек;

летальных случаев - 187;

выздоровели - 8685 человек;

сделано тестов за сутки - 82 327 (методом ПЦР - 51 258, методом ИФА - 31 069).

В Минздраве поведали, что число жертв COVID-19 в Украине составило 8 312. Смогли преодолеть заболевание 204 229 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1008), г. Киев (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.