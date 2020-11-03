В Украине поддержали штрафы для бизнеса за отсутствие масок

Из-за пандемии коронавируса в Украине планируют усилить карантинные меры. В связи с этим в Верховной Раде поддержали законопроект, который предусматривает штрафы для бизнеса за отсутствие масок и респираторов на гражданах.

Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили на сайте Верховной Рады Украины.

Стоит отметить, что это только первое чтение, окончательно решение еще не принято.

Было предложено установить ответственность за нарушение санитарного законодательства для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые допускают лиц в общественные места или транспорт без одетых масок или респираторов.

Предварительное наказание - штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 гривен).

Стоит напомнить, что в Украине достаточно хромает система контроля соблюдения карантинных норм, а именно ношение масок и поэтому власти хотят усилить ответственность за несоблюдение всех противоэпидемических мероприятий.

Читайте также в материале "Телеграф": Центр общественного здоровья Украины в канун грядущего Хэллоуина показал украинцам, как выглядят по истине страшные маски.