Почти 9 тысяч новых случаев коронавируса: в Украине новый антирекорд

В Украине продолжает распространяться коронавирусное заболевание. Всего в стране уже 411 093 случаев COVID-19. За сутки в стране обнаружили 8,9 тысяч случаев, что является новым антирекордом.

Об этом сообщает в Telegram-канале Минздрава Коронавирус_инфо.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8899 (из них детей - 346, медработников - 401) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки:

госпитализированы - 1207 человек;

летальных случаев - 157;

выздоровели - 5100 человек;

сделано тестов за сутки - 60 836 (методом ПЦР - 34 818, методом ИФА - 26 018).

В Минздраве поведали, что число жертв COVID-19 в Украине составило 7532. Смогли преодолеть заболевание 168 868 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях.