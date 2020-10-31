На фоне новых рекордов COVID-19 украинцам показали действительно страшные маски на Хэллоуин. Фото

Центр общественного здоровья Украины в канун грядущего Хэллоуина показал украинцам, как выглядят самые страшные маски.

Сообщение соответствующего содержания размещено пресс-службой ЦОЗ в Facebook.

"В эти дни тысячи людей пойдут в клубы и бары праздновать Хэллоуин. Одновременно с этим, 29 октября в Украине зафиксировали рекордное количество новых случаев COVID-19 - 8 312"

В связи с этим, ЦОЗ призывает отнестись к празднику с ответственностью, а также соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и носить защитные маски.

ЦОЗ и креативное агентство ANGRY подготовило серию плакатов, которые были размещены возле популярных заведений Киева.

Кстати, специалисты напоминают, что правильно носить маску стоит так, чтобы она прикрывала и рот и нос.

Кроме того, в Украине могут начать штрафовать за отсутствие маски, соответствующий законопроект призвал принять глава Минздрава Максим Степанов.

Ну а если вы считаете, что маски это скучно, то просто взгляните на то, что можно найти на АлиЭкспресс.