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Очередной рекорд: в Украине более 8,7 тысяч новых случаев коронавируса

Очередной рекорд: в Украине более 8,7 тысяч новых случаев коронавируса
Обновлено 09:20 Сегодня Телеграф

По состоянию на утро 31 октября в Украине выявили почти 8,8 тысяч новых случаев коронавируса. Всего в стране 387,5 тысяч случаев коронавирусного заблевания.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Так, из 221 357 в данный момент болеющих COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 8 752 инфицированных, что является новым антирекордом заболевания.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 155 украинцев, всего в Украине зафиксировали 7 196 жертв COVID-19.

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Напомним, российский финансист Слава Рабинович рассказал, что тесты на COVID-19, которые применяются в России, неэффективные, это дает властям возможность занижать статистику по количеству заболевших.

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Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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