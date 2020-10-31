В Украине хотят штрафовать за отсутствие масок

В Украине достаточно хромает система контроля соблюдения карантинных норм, поэтому нардепам стоит поддержать законопроект, усиливающий ответственность за несоблюдение всех противоэпидемических мероприятий, а именно относительно ношения масок.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время традиционного брифинга.

"Там (в законопроекте - ред.) четко определено, какой штраф за НЕ ношение масок в соответствующих заведениях, сооружениях. Он составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен. Это та сумма штрафа, которая должна накладываться на людей, которые не соблюдают этих правил", - рассказал он.

Министр убежден, что законопроект усовершенствует контроль за соблюдением противоэпидемических правил, который будут обеспечивать органы Национальной полиции, Госпродпотребслужба и местного самоуправления.

Напомним, по состоянию на утро 31 октября в Украине выявили почти 8,8 тысяч новых случаев коронавируса.