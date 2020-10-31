Новые рекорды по смертям и заражению поставили в 10 областях Украины

В Украине продолжает распространяться коронавирусное заболевание COVID-19. Страна стремительно движется отметке в 400 тысяч случаев коронавируса.

Рейтинг украинских областей по числу новых случаев заражения возглавила Львовская область. На втором месте - Ивано-Франковская, потом - Винницкая, Полтавская, Николаевская и Кировоградская области.

Рекорды смертности за последние 10 дней поставили Днепропетровская и Луганская области.

Первое место в общем рейтинге смертности занимает город Киев. После него - Донецкая и Киевская области.

Напомним, по состоянию на утро 31 октября в Украине выявили почти 8,8 тысяч новых случаев коронавируса.