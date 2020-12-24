Смертельная авария с фурами блокировала Одесскую трассу под Киевом (фото)

24 декабря, в Киевской области, на 88 километре трассы М-05 "Киев - Одесса" перед поворотом на Таращу под Белой Церковью произошло жуткое ДТП: столкнулось два грузовика. Не обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Киевской области.

В результате аварии один из участников погиб, а другой получил травмы и был доставлен в больницу.

Фото с места событий:

Спасателям пришлось доставать водителей с помощью спецоборудования из помятого транспорта.

Кадры с места инцидента:

Стоит отметить, что на данный момент движение на трассе "Киев - Одесса" все-еще остается затрудненным.

Напомним, что в этот же день, 24 декабря, в Днепре произошло ужасное ДТП - женщина переходила дорогу и оказалась под колесами грузовика.