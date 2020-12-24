В Крыму рабочие устроили погром в школе: появилось неожиданное объяснение (видео)

24 декабря в крымском городе Гаспре рабочие, сделавшие капитальный ремонт для школы, устроили там погром. А все потому, что им не выплатили зарплату, и вот таким способом они решили поквитаться с должниками.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База.

Согласно заявленной информации сам ремонт изначально проходил сложно: городской бюджет выделил на него 31 млн рублей и все работы должны были сделать еще в августе, но подрядчик затянул их аж до зимы.

В сети также поделились видео, на котором мужчина разбивает в учебном заведении стены молотком.

В свою очередь "власти" Ялты заявили, что информация о том, что рабочие разрушают только что отремонтированную школу №1 в Гаспре не соответствует действительности.

На странице администрации города в соцсети "Вконтакте" сообщили, что на записи был зафиксирован процесс якобы демонтажа оконных откосов, выполненных некачественно.

Стоит напомнить, что на сегодняшний день оккупанты продолжают испытывать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" на жителях оккупированного Крымского полуострова в то время, как сами пока не спешат вакцинироваться.