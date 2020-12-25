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Пьяные и неадекватные водители устроили в Киеве сразу несколько масштаюных аварий (фото и видео)

Пьяные и неадекватные водители устроили в Киеве сразу несколько масштаюных аварий (фото и видео)
Обновлено 08:00 Сегодня Телеграф Фото: telegram - KyivOperativ

С вечера 24 декабря и до утра 25 в Киеве произошло сразу несколько масштабных ДТП при участии 16 автомобилей.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Киева оперативного.

Таким образом, 24 декабря в Киевена Софиевской Борщаговке произошло ДТП: пьяный мужчина повредил более 9 автомобилей.

Его задержали правоохранители. Одной из причин этого стала ссора с женой из-за которой мужчина напился и начал свое "выступление".

Второй случай произошел 25 декабря, на Воздухофлотском проспекте мужчина въехал сразу в две машины, после чего попытался скрыться и влетел еще в два автомобиля, после чего водитель выбежал с авто и направился по Соломенской площади.

В ДТП никто не пострадал.

Остальные данные уточняют.

Третий случай произошел 25 декабря, на Голосеевском проспекте, неподалеку от кинотеатра "Загреб".

В ДТП попали сразу 5 авто в следствие чего движение в сторону центра города было заблокировано.

Информация о пострадавших пока уточняется.

Стоит напомнить, что в четверг, 24 декабря, в Днепре произошло ужасное ДТП - женщина переходила дорогу и оказалась под колесами грузовика.

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Киев, ДТП.

Автор:

Телеграф
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