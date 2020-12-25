Пьяные и неадекватные водители устроили в Киеве сразу несколько масштаюных аварий (фото и видео)

С вечера 24 декабря и до утра 25 в Киеве произошло сразу несколько масштабных ДТП при участии 16 автомобилей.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Киева оперативного.
Таким образом, 24 декабря в Киевена Софиевской Борщаговке произошло ДТП: пьяный мужчина повредил более 9 автомобилей.
Его задержали правоохранители. Одной из причин этого стала ссора с женой из-за которой мужчина напился и начал свое "выступление".
Второй случай произошел 25 декабря, на Воздухофлотском проспекте мужчина въехал сразу в две машины, после чего попытался скрыться и влетел еще в два автомобиля, после чего водитель выбежал с авто и направился по Соломенской площади.
В ДТП никто не пострадал.
Остальные данные уточняют.
Третий случай произошел 25 декабря, на Голосеевском проспекте, неподалеку от кинотеатра "Загреб".
В ДТП попали сразу 5 авто в следствие чего движение в сторону центра города было заблокировано.
Информация о пострадавших пока уточняется.
Стоит напомнить, что в четверг, 24 декабря, в Днепре произошло ужасное ДТП - женщина переходила дорогу и оказалась под колесами грузовика.