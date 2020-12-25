Ужастный гололед: Харьков засыпало снегом (Видео)

25 декабря из-за непогоды в Харькове значительно усложнилось движение на дорогах. Мокрый снег стал причиной гололеда.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Труха Харьков".

"Вроде и чистят, но машина не тормозит вообще Ужасный гололед. Будьте внимательны!", - прокомментировали погоду в городе в Телеграме.

В свою очередь пользователи сети делились своими кадрами непогоды в Харькове.

В свою очередь в Гидрометцентре предупредили о первой степени опасности погодных условий в Харькове. Согласно предупреждению в горожде ожидают значительный мокрый снег и дождь, количество осадков 15-49 мм зв 12 часов и меньше.

Стоит напомнить, что ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине 25 декабря, в день, когда отмечается католическое Рождество.