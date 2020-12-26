Скидки "просто бомба": покупатели нашли "выгодную" акцию в супермаркете Киева (видео)

В пятницу, 25 декабря в магазине "Велика кишеня" на Оболони в Киеве покупатели нашли доказательство того, что руководство подстраивает цены в акциях на продукты.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Киев без цензуры. Там также поделилиь видео-доказательство из магазина.

На кадрах видео видно, как покупатель показывает сначала цену на чай по акции, а потом показывает цену, какой она была до якобы удешевления (во время акции). По итоги видно, что две цены ничем не отличаются и данная ситуация присутствует и на других "акциях" на товары в магазине неподалеку от метро Оболонь.

"Все сюда! "Велика кишеня" возле метро Оболонь - скидки просто бомба", - так с иронией прокомментировали данное видео в Телеграме.

Стоит напомнить, что ранее в Киеве житель Оболони заметил, что в местном АТБ действует странная акция на яйца, благодаря которой купить их можно не дешевле, а наоборот - дороже.