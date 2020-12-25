Это просто ж*па: парень из Донецка откровенно рассказал о жизни в оккупации и захотел обратно в Украину

Житель оккупированного Донецка рассказал, как на самом деле обстоят дела в городе.

Соответствующий ролик обнародовал в сети блогер Руслан Благой.

"Смелый парень из Донецка описал жизнь в "республике" российскому блогеру", - говорится в подписи к видео.

По словам парня, в отдаленных районах города "хотя бы в паре километров от центра", половина района сидит без света.

"Не потому, что все перебито, а потому что из-за войны люди уехали и они не планируют возвращаться, так как либо условий нет, либо просто смысла нет возвращаться", - говорит он.

Сам Донецк, по его словам, "стагнирует и разрушается".

Также он признает, что в будущем ему бы хотелось возвращения Донецка в Украину. Среди причин он отмечает, что в Украине по сравнению с РФ "дышится легче".

"Не хочется присесть на несколько лет за оскорбление чувств верующих или за то, что я что-то не так сказал в соцсетях о власти, которая мне не очень импонирует", - говорит он.

Как сообщалось ранее, в оккупированном Крыму рабочие, сделавшие капитальный ремонт школы, устроили в ней погром.