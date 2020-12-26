Пьяный водитель влетел в авто патрульных Киева, с мигалками спешащих на вызов (фото и видео)

В столице водитель в состоянии алкогольного опьянения протаранил полицейский экипаж.

Об этом сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо".

"В Киеве на перекрестке проспекта Лобановского и улицы Владимира Брожки произошло ДТП с участием полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по улице Брожки в сторону Теремков двигались три автомобиля полиции с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной.

Свидетели отмечают, что на перекрестке с проспектом Лобавновского в один из патрулей врезался Volkswagen Transporter, который двигался на красный запрещающий сигнал светофора с выключенными фарами ближнего света в сторону Севастопольской площади.

Виновнику происшествия предложили пройти тест на "Драгере", который впоследствии показал 1,5 промилле.