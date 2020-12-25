Из-за перевернувшейся фуры трассу Киев-Харьков перекрыли на несколько часов: видео аварии

На 55-м километре дороги М-03 (Киев - Харьков) перевернулся грузовик, заблокировав движение. В сети тем временем показали момент ДТП.

Видео происшествия обнародовано в паблике "dtp.kiev.ua" в Фейсбук.

"Момент ДТП сегодня на харьковской трассе под Борисполем: движение несколько часов было ограничено", - говорится в сообщении.

Перевернувшийся грузовик заблокировал полосу движения в одну сторону, а потому в течение нескольких часов движение осуществлялось по встречной полосе под присмотром полицейских.

О пострадавших во время аварии информации не поступало.

Как сообщалось ранее, в Днепре женщину четыре раза переехал военный грузовик.

Потерпевшая жива и находится под наблюдением врачей. Медики впрочем никаких гарантий относительно ее дальнейшей судьбы не дают.