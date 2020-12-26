"Неадекватное чудовище" на эвакуаторе среди ночи громило машины в Киеве (видео)

В Киеве на Позняках водитель эвакуатора устроил переполох - пытаясь выехать со двора он разбил 4 автомобиля.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Примерно в 01:27 неадекватное чудовище на эвакуаторе разбило 4 машины на проспекте Григоренка, 3А. После всего он развернулся и уехал, как ничего и не было", - говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что автор видео звонил на 102, но так и не смог дождаться ответа оператора.

В комментариях под обнародованным видео поднялась буря осуждений.

"Неадекватное чудовище", "Надеюсь уб**док понесет наказание", "Он походу бухой", "Припаркованные машины проезда на видео не мешают, эвакуаторщики нетрезвый, наверное", - пишут пользователи Telegram.

Однако некоторые решили поддержать водителя эвакуатора.

"Правильно сделал. В следующий раз пусть думают где коробки подбросали. На месте эвакуатора могла озадачено крутиться пожарка", "Следовательно, имеем неадекватного Кугута за рулем эвакуатора и стаю Кугутов, что любят бросить свое корыто во дворе. Потому что на месте эвакуатора и действительно могла быть пожарная машина", - пишут они.