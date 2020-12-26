Худшие показатели столетия: ситуацию в шахтах на Донбассе назвали "началом конца"

На Донбассе прогнозируют крах угольной промышленности. Учитывая череды аварий на шахтах ОРДО и общего спада потребления угля из-за пандемии COVID-19 итоговая добыча вряд-ли превысит отметку в 6 миллион тонн.

Об этом заявил проукраинский блогер из оккупированной Макеевки "Иосиф Пиночет".

"Есть основания считать, что реально будет около 5 млн. т. - это худший показатель за 100 лет, исключая период вмв (Второй мировой войны - ред.)", - отмечает он.

Сегодня 26 декабря 2020-го года.

На протяжении 11 месяцев оккупационное "минтэк" #ордо ни разу не огласило статистику по добыче угля. Причина простая - смотрите график добычи 1880-1980-хх. Видите спад в 1970-х? Это начало конца. Долгого неизбежного конца. pic.twitter.com/uXeUW7mY3k — Иосиф Пиночет (@Jose_Pinoche) December 26, 2020

"Это начало конца. Долгого неизбежного конца", - пишет мужчина.

Кроме того, он рассказал, что шахтерам слишком задерживают зарплаты. Они до сих пор не получили оплату за часть октября и за ноябрь.

По словам блогера, все прочитанные им книги по истории углепрома Донбасса доказвают, что " за последние 100 лет шахтеры ни одного дня не жили хорошо, в достатке и благополучии".

В течение 2020-го года я прочел несколько книг по истории углепрома Донбасса, часто цитировал их. По итогам прочтенного могу уверенно сказать: за последние 100 лет шахтеры ни одного дня не жили хорошо, в достатке и благополучии. — Иосиф Пиночет (@Jose_Pinoche) December 26, 2020

Напомним, что 17 ноября в оккупированном Донецке на угольной шахте имени Александра Скочинского произошел взрыв. Спустя пару дней под завалами обнаружили тело одного из шахтеров.