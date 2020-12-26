На Донбассе ранен украинский военный: что известно

В субботу, 26 декабря, на Донбассе получил ранение военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщает 14-я ОМБР в Фейсбук.

"26 декабря в результате неосторожного обращения с оружием получил ранение военнослужащий нашей бригады. Воина доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь врачей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что командир воинской части назначил служебное расследование.

В сводке Штаба ООС отмечается, что 26 декабря противник один раз открывал огонь по позициям ВСУ близ населенного пункта Березовое.

"Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни нашим военнослужащим, так что огонь они не открывали", - говорится в сообщении.

В Штабе указали, что боевых потерь и ранений не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, маневры оккупационных войск в Крыму обеспокоили украинцев.