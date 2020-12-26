В Одессе на продаже елок поймали беглого бандита: елочники отбивали его у полиции (видео)

Полицейские Одесской области 26 декабря провели массовые проверки продавцов елок на предмет незаконных вырубок и реализации новогодних деревьев.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции области, были сформированы мобильные группы, которые проверяют точки сбыта.

Отмечается, что такие проверки будут совершаться до начала января.

Впрочем, на "Привозе" один из таких рейдов завершился силовой операцией и массовыми задержаниями.

Как сообщает Телеграм-канал "Новости Одесса", "елочники" решили отбить своего друга-преступника, однако прибывший на место отряд силовиков "упаковал" их всех.

По информации канала, речь идет об Азере Ниязове (он же Маис Атакишиев), состоявшем в банде клофелинщиков.

Преступную группу разоблачили в 2016 году. Однако в 2020 году суд отправил его под домашний арест, который мужчина нарушил.

Напомним, в Харькове из машин выстроили рекордную елку. Для проведения флешмоба на парковке Металлиста собралось около 3 тысяч людей.