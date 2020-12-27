Машины разбиты, два человека погибли на месте: эксклюзивные подробности и фото аварии под Киевом

Ночью воскресенья, 27 декабря, Житомирской трассе между селами Мила и Капитановка произошла жуткая авария.
Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа", который побывал на месте трагедии.
По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Pilot вопреки правилам не пропустил Volvo.
От удара водитель и пассажир Хонды (мужчина и женщина) погибли на месте. Еще четверых пострадавших забрали в больницу в Бучу.
На место трагедии приехал родственник водителя Volvo. Он отметил, что мужчина водит машину аккуратно. Также он рассказал, что у пострадавшего в аварии родственника было подозрение на перелом, но оно не подтвердилось и мужчину не госпитализировали.
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В сообществе Dtp.kiev.ua показали видео с места аварии.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"