"Сейчас мы бы выбрали Украину": пророссийский блогер внезапно раскрыл правду про Крым (видео)

Развитие инфраструктуры Крыма стремительно убивает его уникальную природу.

Об этом неожиданно заявил проросийский блогер Александр Горный, который живет на полуострове.

"Я вообще не понимаю, что происходит. Выглядит как какая-то шизофрения. Одной рукой мы типа спасаем, а другой уничтожаем. Но уничтожается гораздо больше", - говорит он.

Блогер рассказал, что ему захотелось посетить свое любимое место - мыс Меганом. Когда он приехал туда, обнаружил, что "его просто нет".

"Мыс закатали под бетонные плиты. Она просто снесено огромными бульдозерами", - поведал он.

По словам Горного, в следующем году туристы, которые захотят посетить полуостров, не узнают его.

Также он рассказал, что много общается с местными жителями и все они сетуют на нынешнюю власть. Они жалеют о случившемся в марте 2014 года и если бы сейчас перед ними был выбор вернутся в Украину или находиться в составе России, то выбор был бы очевиден.

"Сейчас мы бы выбрали Украину", - заявил он.