Копия Керченского моста вся покрылась трещинами: фото попали в сеть

В оккупированной Керчи треснула миниатюрная копия "крымского моста", расположенного в Комсомольском парке.

Об этом пишет Крым.Реалии.

Отмечается, что вопреки наличию трещин, мост все еще доступен для пешеходов.

Первые трещины были замечены еще в начале осени этого года. Тогда "глава" оккупационной администрации Керчи Сергей Бороздин обещал, что на объекте проведут ремонт.

Как сообщает издание, на мосту заметны следы штукатурных работ, которые не скрыли трещины.

Инсталляция имеет длину в 55 метров и весит 2,5 тонны. Ее установили осенью 2019 года, как объект для привлечения туристов.

Как сообщалось ранее, пророссийский блогер из Крыма признался, что оккупанты уничтожают природу полуострова и заявил, что сейчас многие жители предпочли бы вернуться в Украину.