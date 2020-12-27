Как будут праздновать Новый год и Рождество в городах Украины: наглядная инфографика

В Украине несмотря на пандемию часть областных центров все же намерена организовать праздничные мероприятия.

В Киеве, где 19 декабря зажгли главную елку страны, будут проводиться рождественские ярмарки, а также работать карусели и аттракционы. Помимо того были воздвигнуты новогодние городки.

Жители Харькова тоже смогут посетить рождественские ярмарки, а также посетить каток.

Аттракционы будут работать и в Одессе, помимо них запланированы концерты и спектакли.

Жители Львова тоже смогут посетить специальные концерты к Новому году, кроме них организованы ярмарки.

А вот в Днепре о новогоднем настроении будет напоминать лишь установленная в центре города елка.

Более детально о праздновании новогодних праздников в регионах Украины можно узнать с инфографики ниже:

Как сообщалось ранее, конец года не сможет порадовать украинцев новогодней погодой. В большей части регионов ожидается плюсовая температура, местами, с дождями.