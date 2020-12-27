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Как будут праздновать Новый год и Рождество в городах Украины: наглядная инфографика

Как будут праздновать Новый год и Рождество в городах Украины: наглядная инфографика
Обновлено 19:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Украине несмотря на пандемию часть областных центров все же намерена организовать праздничные мероприятия.

 В Киеве, где 19 декабря зажгли главную елку страны, будут проводиться рождественские ярмарки, а также работать карусели и аттракционы. Помимо того были воздвигнуты новогодние городки. 

Жители Харькова тоже смогут посетить рождественские ярмарки, а также посетить каток. 

Аттракционы будут работать и в Одессе, помимо них запланированы концерты и спектакли. 

Жители Львова тоже смогут посетить специальные концерты к Новому году, кроме них организованы ярмарки. 

А вот в Днепре о новогоднем настроении будет напоминать лишь установленная в центре города елка. 

Более детально о праздновании новогодних праздников в регионах Украины можно узнать с инфографики ниже:

 

Как сообщалось ранее, конец года не сможет порадовать украинцев новогодней погодой. В большей части регионов ожидается плюсовая температура, местами, с дождями. 

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Все по теме:

Праздник, Рождество, Новый год.

Автор:

Телеграф
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