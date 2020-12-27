От коронавируса умер известный врач-заведующий инфекционной реанимацией в Киеве

В Киеве от коронавируса скончался врач 5-ой городской больницы Александр Артемов.

Об этом сообщила в Фейсбук заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

Она отметила, что Артемов был заведующим инфекционной реанимацией в Александровской больнице, а также в больницах №9 и №5.

"Прекрасный врач, прекрасный заведующий, замечательный человек...можно сказать, воспитанник нашей кафедры. Когда еще кафедры что-то значили в этой стране... Старая школа отношения к больному, к учителям, к сотрудникам", - написала Голубовская.

Причиной смерти она называет COVID-19.

Как сообщалось ранее, согласно официальным данным Минздрава, по состоянию на 26 декабря, в Украине зафиксировали более 1,025 миллиона инфицированных коронавирусом. Всего от осложнений COVID-19 с начала пандемии умерли 17 774 человека.