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Мужчина взбесил своей выходкой на новом мосту в Запорожье (фото)

Мужчина взбесил своей выходкой на новом мосту в Запорожье (фото)
02:37 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Запорожской области задержали мужчину, который скручивал болты с Балкового моста. 

Об этом пишет пресс-служба Патрульной полиции в Фейсбук. 

"Сегодня (28 декабря, - ред.)  около 4:00 инспекторам поступило сообщение, что на новом мосту неизвестный мужчина выкручивает болты из конструкции моста", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что был задержан 37-летний местный житель с сумкой болтов и инструментами. 

Мужчина признался, что воровал детали для собственного обогащения. 

Новость о задержании люди встретили волной негодования. 

"Не успели построить, уже разбирают"

"Откройте личико этой гульчатай, народ должен знать героев в лицо"

На новость отреагировал также блогер Сергей Наумович. 

"Чуваку сделали мост, чтобы ему в городе жилось комфортно, а оно решило разбирать сооружение на части, чтобы купить бутылку водки. Так и живём", - написал он. 

Напомним, в Киеве раскрыли схему мошенничества с купюрами в торговом центре SkyMall. 

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Запорожье, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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