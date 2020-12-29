Мужчина взбесил своей выходкой на новом мосту в Запорожье (фото)

В Запорожской области задержали мужчину, который скручивал болты с Балкового моста.

Об этом пишет пресс-служба Патрульной полиции в Фейсбук.

"Сегодня (28 декабря, - ред.) около 4:00 инспекторам поступило сообщение, что на новом мосту неизвестный мужчина выкручивает болты из конструкции моста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что был задержан 37-летний местный житель с сумкой болтов и инструментами.

Мужчина признался, что воровал детали для собственного обогащения.

Новость о задержании люди встретили волной негодования.

"Не успели построить, уже разбирают"

"Откройте личико этой гульчатай, народ должен знать героев в лицо"

На новость отреагировал также блогер Сергей Наумович.

"Чуваку сделали мост, чтобы ему в городе жилось комфортно, а оно решило разбирать сооружение на части, чтобы купить бутылку водки. Так и живём", - написал он.

Напомним, в Киеве раскрыли схему мошенничества с купюрами в торговом центре SkyMall.