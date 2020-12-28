Предатели из Крыма ищут для ФСБ компромат на главу украинской разведки: детали перехвата разговора

ФСБ России ищет компромат на начальника разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки МОУ.

В ГУР сообщают, что в декабре был перехвачен разговор между представителями ФСБ, находившимися в Симферополе и Донецке и обсуждали поиск информации на Буданова и передаче оной в управление ФСБ, специализирующееся на специальных и диверсионных операциях.

В сообщении указано, что на обнародованном пресс-службой аудиофайле (с которым можно ознакомиться по этой ссылке) слышны голоса бывших сотрудников крымского Главка СБУ, которые перебежали на службу оккупантов.

По утверждению ГУР, речь идет о Александре Склянко и Николае Черных.

"К сожалению, Украина имеет немало примеров предательства со стороны бывших офицеров украинских спецслужб. Военная разведка еще раз напоминает им, а также всем российским военным преступникам о неизбежности наказания за свои преступления", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в СНБО планируют выдать украинцам около 80 тысяч единиц стрелкового оружия для защиты своей земли.